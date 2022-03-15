Юрист объяснила, почему суд не отменил решение УЕФА об отстранении команд из России

Юрист Анна Анцелиович рассказала, почему CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских команд от международных турниров.
«Решение вынесено даже не арбитрами, а президентом подразделения по апелляции CAS. Оно касалось только одного вопроса: можно ли приостановить исполнение решения УЕФА по отстранению российских клубов от участия в международных соревнованиях. Президент вынес решение, что данная просьба РФС отклонена. Изначальное решение продолжит существовать: наши команды будут отстранены от участия.
Из пресс-релиза видно, что стороны не договорились по поводу ускоренной процедуры рассмотрения. Скорее всего, речь может идти о нескольких месяцах до вынесения решения по существу. Дальше будет представлена позиция, слушания. Непосредственно по существу будет рассмотрено не так скоро, как рассчитывал РФС», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 15 марта 2022
-
20:00
-
19:50
-
19:47
-
19:34
-
19:31
-
19:25
-
19:19
-
19:10
-
19:02
-
18:56
-
18:45
-
18:44
-
18:42
-
18:28
-
18:05
-
17:57
-
17:53
-
17:34
-
17:31
-
17:19
-
17:12
-
17:00
-
16:43
-
16:41
-
16:39
-
16:15
-
16:13
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:41
-
15:40
-
15:03