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Юрист объяснила, почему суд не отменил решение УЕФА об отстранении команд из России

Юрист объяснила, почему суд не отменил решение УЕФА об отстранении команд из России
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Юрист Анна Анцелиович рассказала, почему CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских команд от международных турниров.

«Решение вынесено даже не арбитрами, а президентом подразделения по апелляции CAS. Оно касалось только одного вопроса: можно ли приостановить исполнение решения УЕФА по отстранению российских клубов от участия в международных соревнованиях. Президент вынес решение, что данная просьба РФС отклонена. Изначальное решение продолжит существовать: наши команды будут отстранены от участия.

Из пресс-релиза видно, что стороны не договорились по поводу ускоренной процедуры рассмотрения. Скорее всего, речь может идти о нескольких месяцах до вынесения решения по существу. Дальше будет представлена позиция, слушания. Непосредственно по существу будет рассмотрено не так скоро, как рассчитывал РФС», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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