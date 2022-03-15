Ло Чельсо: за «Ювентус» играют превосходные футболисты, но у нас тоже сильная команда
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Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«В таких сложных матчах всё решают детали. Мы должны быть готовы к сложному и затяжному матчу, который требует от нас терпеливости. За «Ювентус» играют превосходные футболисты, но у нас тоже сильная команда. Мы здорово выглядим в последнее время, а в коллективе постепенно возникает уверенность в своих действиях», — приводит слова Ло Чельсо официальный сайт УЕФА.
В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в 19 матчах во всех турнирах за «Тоттенхэм», которому принадлежат права на игрока, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт Ло Чельсо со «шпорами» истекает в 2025 году.
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