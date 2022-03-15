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Матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси» состоится, несмотря на санкции против Абрамовича

Матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси» состоится, несмотря на санкции против Абрамовича
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УЕФА не станет отменять ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси», сообщает RMC Sport.

По информации источника, санкции, введённые Евросоюзом против российского бизнесмена Романа Абрамовича, не помешают проведению игры «Лилль» — «Челси». Действие лицензии английского клуба, выданной британским правительством, распространяется и на матчи Лиги чемпионов. При этом, в случае выхода «Челси» в следующую стадию турнира, лондонский клуб вряд ли получит призовые в размере € 1,8 млн, которые полагаются четвертьфиналистам Лиги чемпионов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Лилль» — «Челси» состоится завтра, 16 марта, на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Начало встречи — в 23:00 мск.

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