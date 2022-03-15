Николай Иванов вошёл в состав ЭСК РФС

Менеджер судей Российской Премьер-Лиги, экс-арбитр ФИФА Николай Иванов вошёл в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщается на официальном сайте организации.
Иванов обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 1996 по 2010 год и стал первым арбитром в истории, который отработал более 200 матчей в главном турнире страны. В 2004 году признавался лучшим арбитром России. Иванов также входил в категорию премьер-группы УЕФА и получал назначения на игры еврокубков и встречи сборных команд. В качестве главного арбитра обслуживал финал Кубка Интертото 2005 года между марсельским «Олимпиком» и «Депортиво» из Ла-Коруньи.
В настоящий момент Иванов занимает должность менеджера судей Российской Премьер-Лиги, отвечает за обучение арбитров и проведение дебрифингов.
- 15 марта 2022
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