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Николай Иванов вошёл в состав ЭСК РФС

Николай Иванов вошёл в состав ЭСК РФС
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Менеджер судей Российской Премьер-Лиги, экс-арбитр ФИФА Николай Иванов вошёл в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщается на официальном сайте организации.

Иванов обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 1996 по 2010 год и стал первым арбитром в истории, который отработал более 200 матчей в главном турнире страны. В 2004 году признавался лучшим арбитром России. Иванов также входил в категорию премьер-группы УЕФА и получал назначения на игры еврокубков и встречи сборных команд. В качестве главного арбитра обслуживал финал Кубка Интертото 2005 года между марсельским «Олимпиком» и «Депортиво» из Ла-Коруньи.

В настоящий момент Иванов занимает должность менеджера судей Российской Премьер-Лиги, отвечает за обучение арбитров и проведение дебрифингов.

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