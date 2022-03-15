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«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико».

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Фред, Варан, Далот, Теллес, Мактоминей, Фернандеш, Санчо, Эланга, Роналду.

«Атлетико»: Облак, Хименес, де Пауль, Коке, Савич, Рейнилду, Эррера, Лоди, Льоренте, Феликс, Гризманн.

В своём квартете «Атлетико» набрал 7 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе В. «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы F.

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