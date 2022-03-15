Кирилл Заика: такого, чтобы сидел и ждал списка вызванных в сборную, не было

Защитник «Сочи» Кирилл Заика прокомментировал вызов в национальную сборную на мартовский сбор.
«Честно говоря, не следил за объявлением состава. Были больше мысли в голове о своей игре с «Химками». Конечно, был в курсе, что в марте будет сбор, что официальных матчей не будет, но вот такого, чтобы сидел и ждал списка вызванных, не было. Поэтому сегодня с утра очень приятно удивился.
Когда объявили состав сборной, находился дома. О том, что я в списке, мне сказала жена: подошла, обняла, поцеловала, поздравила. Такая счастливая была — как будто не меня, а её в сборную вызвали. Она же сама в прошлом футболистка, играла в женской сборной на Евро. Тогда я переживал за неё, гордился, болел. Теперь ситуация чуть поменялась. Могу сказать, что жена — мой главный болельщик», — цитирует Заику сайт РФС.
- 15 марта 2022
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