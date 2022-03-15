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Шунин: все говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так

Шунин: все говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал вызов в национальную сборную на мартовский сбор.

«Очень рад вызову. Каждый спортсмен мечтает защищать цвета сборной своей страны. Мы понимаем, что не будем играть в официальных матчах. Жаль, был проделан большой путь до ЧМ. Все говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так. С Виталием Кафановым мы уже созвонились. Очень хочу поработать с Валерием Карпиным и его тренерским штабом», — цитирует Шунина сайт РФС.

Отмечается, что решение провести тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта было принято в связи с переносом 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта. Подробное расписание сборов, в том числе и товарищеских матчей, будет объявлено позже.

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