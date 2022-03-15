«Аякс» и «Бенфика» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Аякс» — «Бенфика». Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 2:2.
«Аякс»: Андре Онана, Дейли Блинд, Лисандро Мартинес, Юрриен Тимбер, Нуссайр Мазрауи, Эдсон Альварес, Райан Гравенберх, Стивен Бергёйс, Душан Тадич, Себастьен Аллер, Антони.
«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алехандро Гримальдо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Мораес Жилберто, Адель Таарабт, Юлиан Вайгль, Рафаэл Силва, Эвертон, Дарвин Нуньес, Гонсалу Рамуш.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика».
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