«Аякс» и «Бенфика» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Аякс» — «Бенфика». Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 2:2.

«Аякс»: Андре Онана, Дейли Блинд, Лисандро Мартинес, Юрриен Тимбер, Нуссайр Мазрауи, Эдсон Альварес, Райан Гравенберх, Стивен Бергёйс, Душан Тадич, Себастьен Аллер, Антони.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алехандро Гримальдо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Мораес Жилберто, Адель Таарабт, Юлиан Вайгль, Рафаэл Силва, Эвертон, Дарвин Нуньес, Гонсалу Рамуш.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика».