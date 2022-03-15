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Экс-игрок «Жемчужины» Лях: к Черчесову на тренировке нельзя было поворачиваться спиной

Экс-игрок «Жемчужины» Лях: к Черчесову на тренировке нельзя было поворачиваться спиной
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Бывший игрок сочинской «Жемчужины» Андрей Лях рассказал об опыте работы под руководством тренера Станислава Черчесова, на данный момент возглавляющего «Ференцварош».

«Большой плюс Черчесова – он упорно верит в то, что делает, в свой успех. А ещё считает, что он всегда прав. Неважно, что это может быть не так. Он хороший мотиватор. У него выстроен тренировочный процесс. Он делегировал его своим помощникам, которым полностью доверяет.

Он очень верит в себя, возможно, даже слишком. Его право, почему нет? Он же реально был футболистом высокого уровня. Играл в Австрии, выигрывал чемпионство со «Спартаком». Как тренер побеждал в чемпионате Польши, выводил сборную в четвертьфинал чемпионата мира.

Ещё во время упражнения на тренировке к нему нельзя было ни в коем случае поворачиваться спиной. Такое вообще он не мог терпеть, вплоть до отчисления из команды.

Кстати, пару лет назад я пересёкся с ним в фитнес-клубе в Сокольниках. Я поздоровался, он такой: «О, Андрей, привет. Как у тебя дела?» Я был удивлён, что он меня помнит», — приводит слова Ляха Sports.ru.

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