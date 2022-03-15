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Домашний стадион «Барселоны» будет переименован

Домашний стадион «Барселоны» будет переименован
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«Барселона» на официальном сайте объявила о заключении спонсорского контракта со шведским стриминговым сервисом Spotify.

По условиям соглашения Spotify станет титульным спонсором каталонского клуба на ближайшие четыре сезона. В рамках сотрудничества стадион «Барселоны» будет переименован в «Spotify Камп Ноу».

«Видение партнёрства заключается в создании новой платформы, которая поможет артистам взаимодействовать с глобальным сообществом болельщиков «Барселоны», — говорится в сообщении пресс-службы каталонской команды.

«Барселона» в 27 матчах набрала 51 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (66). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

«Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2021/2022. 28-й тур:

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