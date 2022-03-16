Нападающий «Химок» Дидье Ламкель скоро начнёт переговоры с «Метцом»

Камерунский нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе покинет российский клуб. В ближайшее время игрок начнёт переговоры с «Метцом». Об этом сообщает Nieuwsblad.

По информации источника, форвард сейчас находится в Бельгии, в расположении «Антверпена», которому он принадлежит. Его агент контактировал с «Метцом» по поводу возможного перехода спортсмена во французский клуб.

Ранее ФИФА приняла решение разрешить иностранцам прервать контракты с российскими клубами из-за политической ситуации. Они могут перейти в иностранные клубы и выступать за них до окончания сезона. Потом они должны будут вернуться в российские клубы. При этом неизвестно, будут ли какие-то санкции к игрокам, если они откажутся это сделать.