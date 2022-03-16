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Бонуччи пропустит ещё две недели из-за травмы

Бонуччи пропустит ещё две недели из-за травмы
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пропустит ещё около двух недель из-за травмы. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Бонуччи не сможет принять участие в следующем матче туринцев в чемпионате Италии с «Салернитаной». Также игрок не примет участие в мартовском сборе национальной команды.

34-летний футболист начал испытывать дискомфорт во время матча Серии А с «Эмполи» (3:2) и пропустил первый матч полуфинала Кубка Италии с «Фиорентиной» (1:0). В ходе медицинского обследования у Бонуччи было диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. Ранее сообщалось, что Бонуччи выбыл минимум на неделю.

В нынешнем сезоне Бонуччи принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, забил 3 гола и отдал результативную передачу.

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