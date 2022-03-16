«Аякс» — «Бенфика»: португальцы открыли счёт в игре
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Сегодня, 16 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Аякс» — «Бенфика». Игра идёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды).
Португальцы открыли счёт в игре. Отличился Дарвин Нуньес. Гримальдо выполнил навес со штрафного, мяч попал в голову Нуньесу, который в прыжке от линии вратарской вколотил мяч под перекладину. Это был первый удар «Бенфики» в створ за матч.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика».
В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.
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