Торган Азар намерен покинуть дортмундскую «Боруссию». За ситуацией следит «Атлетико»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар намерен покинуть немецкий клуб, сообщает Bild.
По информации источника, бельгийский футболист уже контактировал с представителями английских клубов. Сообщается, что за ситуацией с Азаром также следит мадридский «Атлетико».
Напомним, Азар перешёл в дортмундскую «Боруссию» из мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2019 году. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2013 года Азар вызывается в национальную команду Бельгии.
Дортмундская «Боруссия» в 25 матчах набрала 53 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Бавария» (60).
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