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«Бенфика» минимально обыграла «Аякс» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» минимально обыграла «Аякс» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 16 марта, проходил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Аякс» — «Бенфика». Игра прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу лиссабонцев.

Португальцы открыли счёт в игре на 77-й минуте. Отличился Дарвин Нуньес. Гримальдо выполнил навес со штрафного, мяч попал в голову Нуньесу, который в прыжке от линии вратарской вколотил мяч под перекладину. Это был первый удар «Бенфики» в створ за матч.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика».

В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
15 марта 2022, вторник. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Нуньес – 77'
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