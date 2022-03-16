Куман: Лапорта уволил меня в прямо в самолёте

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, как узнал о своём увольнении из клуба.



«Как Жоан Лапорта уволил меня? В самолете. Мне было больного от того, что игроки находились позади нас, а мы сидели отдельно. Они слышали, что произошло. Лапорта всегда говорил, что я легенда «Барселоны». Необходимо подтверждать свои слова действиями», — цитирует Кумана AS.



Рональд возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как каталонцы активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 «Барса» под руководством Кумана выиграла Кубок Испании и заняла 3-е место в Ла Лиге. Рональда уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября 2021 года.

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