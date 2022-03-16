Роналду впервые с 2011 года и в 3-й раз за карьеру провёл матч ЛЧ без ударов по воротам

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл весьма неудачный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:1), в котором ему не удалось нанести ни единого удара.

Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», это лишь третий случай в карьере Роналду, когда за 90+ минут на поле в матче ЛЧ португалец не создал никакой угрозы чужим воротам. Последний такой случай датирован 2011 годом, когда в мае «Реал» играл с «Барселоной», а ранее – в 2003 году, когда «Манчестер Юнайтед» противостоял греческому «Панатинаикосу».

В текущем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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