Тухель — о матче с «Лиллем» в ЛЧ: нам нужно выдать свою лучшую игру ещё раз

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель выразил мнение о предстоящем ответном матче с французским «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Они будут использовать атакующий вариант схемы 4-4-2. «Лилль» будет играть агрессивно, гибко и вертикально. Мы должны быть к этому готовы. Прошёл только первый тайм нашего противостояния. Счёт 2:0 ещё ничего не гарантирует. Завтра будет второй тайм. Нам нужно выдать свою лучшую игру ещё раз», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.



В первом матче, которой состоялся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», победу одержал «Челси» со счётом 2:0. Голами отметились Кай Хаверц и Кристиан Пулишич. Ответный поединок пройдёт во Франции 16 марта. Начало – в 23:00 мск.

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