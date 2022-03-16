Фердинанд – об игре «Атлетико» с «МЮ»: они были разумны в мельчайших компонентах матча

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Атлетико» над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Браво. Многие говорят, что в последние годы «Атлетико» — не команда топ-уровня, но Симеоне знает, как организовать игру. Они были разумны в мельчайших компонентах матча, показали хороший командный футбол, своевременно занимали необходимые позиции на поле. Они выполняли всё, что нужно было команде», — цитирует Фердинанда официальный сайт УЕФА.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ренан Лоди. «Матрасники» прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ.
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