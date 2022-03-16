Хавбек «Атлетико» Коке признан лучшим игроком встречи с «МЮ» в 1/8 финала ЛЧ

30-летний испанский центральный полузащитник мадридского «Атлетико» Коке стал лучшим игроком выездного ответного матча с «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Как отмечает представитель комиссии технических наблюдателей УЕФА, Коке – настоящий лидер на поле. Он делает команду более сбалансированный и организует атаки, играя между линиями и находя свободные зоны.

В текущем сезоне Коке принял участие в 32 матчах за мадридский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.

Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, мадридский «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а «Манчестер Юнайтед» завершил своё выступление в турнире.