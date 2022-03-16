Рангник: перед голом «Атлетико» был фол на Эланге, но судьи этого не увидели

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», выразил мнение, что перед голом «Атлетико» (0:1) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов не был зафиксирован фол на 19-летнем шведском форварде «красных дьяволов» Энтони Эланге.

«По-моему мнению, перед голом «Атлетико» был фол на Энтони Эланге, но судья и лайнсмен этого не увидели. Если не брать во внимание этот эпизод, в целом, мы хорошо защищались. Игроки «Манчестер Юнайтед» сохраняли компактность в построениях и энергичность при игре с мячом. Мне не за что винить команду в первом тайме», — приводит слова Рангника The Athletic.

Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, мадридский «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а «Манчестер Юнайтед» завершил своё выступление в турнире. Ранее в четвертьфинал еврокубка вышли «Бавария», «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити» и «Бенфика». Действующий победитель турнира — лондонский «Челси».