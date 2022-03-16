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Тен Хаг: «Аяксу» не хватило креативности в атаке в игре с «Бенфикой»

Тен Хаг: «Аяксу» не хватило креативности в атаке в игре с «Бенфикой»
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды от «Бенфики» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы отлично действовали в позиционном нападении. Хорошо контролировали мяч. Я похвалил своих игроков. Может, нам не хватило креативности в атаке. Очень обидно, что один невнимательно сыгранный эпизод заставляет нас прощаться с Лигой чемпионов.

Почему я тянул с заменами? Верил в игроков стартового состава. Мы доминировали в матче, поэтому не было причин что-то менять», — цитирует тен Хага официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Бенфику» на домашнем стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Игра завершилась победой португальской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Дарвин Нуньес.

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