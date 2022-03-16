«МЮ» с 2011 года лишь дважды доходил до 1/4 финала Лиги чемпионов
Поделиться
Английский «Манчестер Юнайтед» с момента последнего выхода в финал Лиги чемпионов в 2011 году лишь дважды добирался до 1/4 финала соревнований. Об этом сообщается в «Твиттере» Squawka.
- сезон-2011/2012 – вылет на групповой стадии;
- сезон-2012/2013 – вылет в 1/8 финала;
- сезон-2013/2014 – вылет в 1/4 финала;
- сезон-2014/2015 – не выступали;
- сезон-2015/2016 – вылет на групповой стадии;
- сезон-2016/2017 – не выступали;
- сезон-2017/2018 – вылет в 1/8 финала;
- сезон-2018/2019 – вылет в 1/4 финала;
- сезон-2019/2020 – не выступали;
- сезон-2020/2021 – вылет на групповой стадии;
- сезон-2021/2022 – вылет в 1/8 финала.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед», после ухода сэра Алекса Фергюсона в мае 2013 года, возглавляли такие специалисты, как Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле-Гуннар Сульшер, а теперь – Ральф Рангник.
Комментарии
- 16 марта 2022
-
03:28
-
03:15
-
03:11
-
02:54
-
02:46
-
02:29
-
02:23
-
02:08
-
01:53
-
01:50
-
01:39
-
01:28
-
01:19
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:44
-
00:39
-
00:34
-
00:21
-
00:02
- 15 марта 2022
-
23:51
-
23:49
-
23:43
-
23:36
-
23:09
-
22:49
-
22:30
-
22:29
-
22:17
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:39
-
21:22
Партнерский контент