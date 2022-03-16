Симеоне – о победе «Атлетико» над «МЮ»: Облак вселил в нас спокойствие

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Я очень рад. Очень много людей работают над тем, чтобы добиваться успеха. Парни провели отличную встречу – одну из лучших в сезоне. Мы начали играть по схеме 5-3-2, а затем перешли на 5-4-1. Оборона сыграла отлично, а Облак вселил в нас спокойствие. Это общекомандный успех», — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ренан Лоди. «Матрасники» прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ.

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