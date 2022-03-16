Де Хеа: в обоих матчах с «Атлетико» в ЛЧ «МЮ» не наиграл на победу

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал поражение команды от «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Мы очень расстроены таким результатом. Эти чувства трудно передать словами. В обоих матчах мы не наиграли на победу. Грустный день для нас. У «Атлетико» очень опытная команда, которая знает, как играть в таких матчах. Мы бились до последней минуты, но наших усилий не хватило», — цитирует де Хеа официальный сайт УЕФА.



Испанский вратарь является воспитанником «Атлетико». В 2011 году Давид перешёл в «МЮ».



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ренан Лоди. «Матрасники» прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ.

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