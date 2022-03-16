Роналду может остаться без клубного трофея впервые за 16 лет

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может провести клубный сезон без трофея впервые за 16 лет.



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой испанской команды со счётом 1:0 (2:1 общий счёт). Таким образом, «Юнайтед» вылетел из всех кубковых турниров в этом сезоне. В английской Премьер-лиге манкунианцы занимают пятое место с 50 очками после 29 туров, отставая от лидера «Манчестер Сити» на 20 баллов.



Роналду выигрывал клубные трофеи с 2006-го. Тогда португалец в составе «Манчестер Юнайтед» впервые завоевал Кубок лиги. В сезоне-2010/2011 Роналду перешёл в «Реал Мадрид», где провёл восемь сезонов. Также португальский нападающий играл в «Ювентусе» три года перед возвращением в «Юнайтед» (летом 2021-го).