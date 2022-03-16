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Коке: Облак — лучший вратарь мира. Он доказал это в очередной раз

Коке: Облак — лучший вратарь мира. Он доказал это в очередной раз
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (1:0) и выход в четвертьфинал турнира.

«Хотим пройти как можно дальше в турнире. После выхода в 1/4 финала испытываем невероятные ощущения. Нам важно продолжать борьбу в Лиге чемпионов по ходу такого сезона, полного взлётов и падений. В первом матче мы заслуживали победы, ну а здесь уже упорно бились, чтобы получить то, чего были достойны в этом противостоянии.

Я считаю, что Облак — лучший вратарь мира. Он доказал это в очередной раз», — приводит слова Коке пресс-служба УЕФА.

Напомним, Коке был признан лучшим игроком ответного матча с «Манчестер Юнайтед».

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