Облак: забей Эланга в начале, «Атлетико» было бы тяжело. К счастью, мяч попал мне в лицо

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (1:0).
«Считаю, что любой из нашей команды достоин звания игрок матча. Игра был сложной, и каждый сыграл свою роль. Мы знали, насколько тяжело победить на стадионе «Олд Траффорд», так что мы очень довольны проделанной работой.
Что касается эпизода с ударом Эланги, забей соперник в начале матча, нам пришлось бы тяжело. К счастью, мяч попал мне в лицо. Бывает и такое», — приводит слова Облака пресс-служба УЕФА.
Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» завершил своё выступление в турнире. Действующий победитель турнира — «Челси».
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