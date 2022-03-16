Триппьер: бывало, я спал, а Симеоне звонил, чтобы поговорить о футболе. Он одержим игрой

Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Киран Триппьер поделился мнением о главном тренере мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.



«То, что вы видите на бровке — это то, как Симеоне ведёт себя на каждой тренировке. Он очень эмоциональный, одержимый. Бывали времена, когда я спал, а он звонил мне. Это безумие. Он говорил о вещах, которые я мог бы делать лучше, а я пытался уснуть.



Симеоне писал мне, звонил, чтобы поговорить о футболе. Это то, чем он одержим. Он невероятный тренер. Эмоциональный — точное слово, подходящее для его описания», — приводит слова Триппьера BBC.



Напомним, Триппьер выступал под руководством Симеоне за мадридский «Атлетико» с 2019 по 2022 год. В январе текущего года защитник перешёл в «Ньюкасл Юнайтед».