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Триппьер: бывало, я спал, а Симеоне звонил, чтобы поговорить о футболе. Он одержим игрой

Триппьер: бывало, я спал, а Симеоне звонил, чтобы поговорить о футболе. Он одержим игрой
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Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Киран Триппьер поделился мнением о главном тренере мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

«То, что вы видите на бровке — это то, как Симеоне ведёт себя на каждой тренировке. Он очень эмоциональный, одержимый. Бывали времена, когда я спал, а он звонил мне. Это безумие. Он говорил о вещах, которые я мог бы делать лучше, а я пытался уснуть.

Симеоне писал мне, звонил, чтобы поговорить о футболе. Это то, чем он одержим. Он невероятный тренер. Эмоциональный — точное слово, подходящее для его описания», — приводит слова Триппьера BBC.

Напомним, Триппьер выступал под руководством Симеоне за мадридский «Атлетико» с 2019 по 2022 год. В январе текущего года защитник перешёл в «Ньюкасл Юнайтед».

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