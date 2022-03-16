Гризманн: хотели показать «Манчестер Юнайтед», что против «Атлетико» очень тяжело играть

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал выход команды в четвертьфинал розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
«Последние несколько недель я играл хорошо и сегодня хотел показать, на что способен, помочь команде как в атаке, так и в обороне. И каждый на поле делал то же самое. В этом и состоит путь вперёд. Самое важное – это правильный настрой. Сегодня мы хотели показать «Манчестер Юнайтед», что против нас очень тяжело играть, мы старались не опускаться ниже своего уровня и атаковать. Здорово, что мы вышли в четвертьфинал», – цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ренан Лоди. «Матрасники» прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ.
- 16 марта 2022
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