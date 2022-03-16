Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп: руковожу самой сильной командой за всю карьеру

Юрген Клопп: руковожу самой сильной командой за всю карьеру
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своей команде.

«Сейчас я руковожу самой сильной командой за всю карьеру. Это тот же состав, что был у нас в начале сезона, за исключением Луиса Диаса. Некоторые игроки были недоступны, но сейчас все в строю, и это очень сильная команда. Хотелось бы, чтобы так было всегда.

Что касается борьбы за чемпионство, мы определённо находимся в напряжении. Но мы привыкли испытывать его в последние годы. В прошлом сезоне нужно было выигрывать как можно больше матчей, потому что велась серьёзная борьба за попадание в Лигу чемпионов. За год до этого мы выиграли АПЛ. За год до этого была массовая гонка за титул до последнего дня. Конечно, и сейчас мы настроены на борьбу», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Новость по теме
Клопп: когда Мо Салах садится, значит, что-то не на 100% в порядке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022