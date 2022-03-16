Юрген Клопп: руковожу самой сильной командой за всю карьеру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своей команде.
«Сейчас я руковожу самой сильной командой за всю карьеру. Это тот же состав, что был у нас в начале сезона, за исключением Луиса Диаса. Некоторые игроки были недоступны, но сейчас все в строю, и это очень сильная команда. Хотелось бы, чтобы так было всегда.
Что касается борьбы за чемпионство, мы определённо находимся в напряжении. Но мы привыкли испытывать его в последние годы. В прошлом сезоне нужно было выигрывать как можно больше матчей, потому что велась серьёзная борьба за попадание в Лигу чемпионов. За год до этого мы выиграли АПЛ. За год до этого была массовая гонка за титул до последнего дня. Конечно, и сейчас мы настроены на борьбу», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
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