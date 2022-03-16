Бускетс: восхищаюсь Каземиро. Если он не лучший полузащитник в мире, то один из лучших

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о хавбеке «Реала» Каземиро.



«Если Каземиро не лучший полузащитник, то один из лучших в мире. Чтобы убедиться в этом, нужно просто посмотреть его матчи. Он сосредоточен на голах, дриблинге и передачах. Задача полузащитников менее кричащая, но очень важная: нужно быть в центре, всё контролировать. Я восхищаюсь Каземиро. Мне нравятся хорошие футболисты. В «Реале» их много, но я не променял бы своих товарищей по команде на них. Как любитель футбола могу оценить игру футболистов из других команд», — приводит слова Бускетса Marca.



Матч 29-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Реал» — «Барселона» состоится 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.

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