Бускетс: восхищаюсь Каземиро. Если он не лучший полузащитник в мире, то один из лучших

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о хавбеке «Реала» Каземиро.
«Если Каземиро не лучший полузащитник, то один из лучших в мире. Чтобы убедиться в этом, нужно просто посмотреть его матчи. Он сосредоточен на голах, дриблинге и передачах. Задача полузащитников менее кричащая, но очень важная: нужно быть в центре, всё контролировать. Я восхищаюсь Каземиро. Мне нравятся хорошие футболисты. В «Реале» их много, но я не променял бы своих товарищей по команде на них. Как любитель футбола могу оценить игру футболистов из других команд», — приводит слова Бускетса Marca.
Матч 29-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Реал» — «Барселона» состоится 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.
- 16 марта 2022
-
11:13
-
11:03
-
11:01
-
10:43
-
10:40
-
10:22
-
10:20
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:32
-
09:17
-
09:07
-
09:00
-
04:14
-
03:43
-
03:28
-
03:15
-
03:11
-
02:54
-
02:46
-
02:29
-
02:23
-
02:08
-
01:53
-
01:50
-
01:39
-
01:28
-
01:19
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:44
-
00:39
-
00:34