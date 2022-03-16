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Лоди: должен поблагодарить Симеоне за новую роль на поле

Лоди: должен поблагодарить Симеоне за новую роль на поле
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Защитник «Атлетико» Ренан Лоди прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (1:0). Напомним, защитник стал автором единственного гола в этой встрече.

«Это был особенный вечер. Должен поблагодарить Симеоне за новую роль на поле. Это непросто, но я работаю с Карраско и стараюсь совершенствоваться вместе с ним, с командой. Я доволен и по-настоящему счастлив. Это был невероятный вечер для нас.

Не привык забивать много голов. Очень рад. Правда в том, что я практиковал это несколько месяцев, но был в другой ситуации. Сейчас всё изменилось, и я доволен. Это касается не только меня, но и всей команды, которая очень много работала», — приводит слова Лоди Movistar.

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