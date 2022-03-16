Джейми Каррагер: болельщики «Челси» немного лицемерят

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации с «Челси».



«Болельщики «Челси» увлечены своим клубом, и в этот момент им кажется, что весь мир нападает на них, а они защищают свою команду. Я понимаю это. Но я не изменю своего отношения к ситуации. Думаю, болельщики «Челси» немного лицемерят. Они боятся, что «Манчестер Юнайтед» или другие команды воспользуются ситуацией, в которой сейчас оказался «Челси», но «Челси» делает так уже 20 лет. В этом и заключается главная идея прихода Абрамовича в клуб — мы можем разбрасываться деньгами и получать тех, кого захотим», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, 10 марта против российского миллиардера Романа Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб «Челси». Позже санкции против бизнесмена ввёл Евросоюз.