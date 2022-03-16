Тен Хаг отреагировал на информацию о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что специалист берёт уроки английского языка перед переговорами с манкунианским клубом.
«Что касается уроков английского, эта информация не соответствует действительности. В клубе мы говорим по-английски, потому что в Нидерландах много иностранных футболистов, и они уже владеют этим языком.
Моё будущее? Не думаю, что сейчас эта тема важна. Я сосредоточен на работе с командой и не обращаю внимания на постороннюю информацию. Сейчас я думаю только об «Аяксе», — приводит слова тен Хага BT Sport.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
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