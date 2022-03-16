Форвард «Аякса» Аллер может перейти в «Интер»

Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьен Аллер может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Интер». Директор миланского клуба уже провёл встречу с представителями Аллера, чтобы обсудить возможный переход игрока в конце сезона-2021/2022. «Аякс» рассчитывает получить за трансфер Аллера около € 35 млн. «Интер» надеется на снижение цены. Сам Аллер хочет перейти в итальянский клуб.



Напомним, Аллер выступает за «Аякс» с 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов, забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. С 2020 года Аллер вызывается в сборную Кот-д'Ивуара.