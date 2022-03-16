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Клопп — о состоянии Салаха: Мо — крепкий орешек. «Ливерпулю» с этим очень повезло

Клопп — о состоянии Салаха: Мо — крепкий орешек. «Ливерпулю» с этим очень повезло
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии нападающего мерсисайдского клуба Мохамеда Салаха.

«Мо — крепкий орешек. Нам с этим очень повезло. Он выглядел опухшим и болезненным, но накануне ситуация улучшилась. Я получил сообщение, в котором сообщается, что он готов тренироваться. Посмотрим, как он будет выглядеть», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Сегодня, 16 марта, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Начало матча — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Ливерпуль».

Салах перешёл из «Ромы» в «Ливерпуль» в 2017 году. В нынешнем сезоне 29-летний египетский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Англии, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

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