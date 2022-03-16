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Прохин — о санкциях ФИФА и УЕФА: просто так взяли и убрали. Понятно, что все расстроены

Прохин — о санкциях ФИФА и УЕФА: просто так взяли и убрали. Понятно, что все расстроены
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Защитник «Сочи» Данила Прохин поделился мнением о санкциях ФИФА и УЕФА в отношении российских клубов и сборных.

«Я не могу касаться темы политики. Только если про футбол. Понятно, что был расстроен. Молодёжная сборная России, за которую я выступаю, боролась за первое место в отборочной группе. Основная сборная имела шанс выйти на чемпионат мира. И просто так нас взяли и убрали. Понятно, что все расстроены.

Но всем хочется забраться в турнирной таблице как можно выше. И я надеюсь, что вся нынешняя ситуация скоро закончится. И всё будет хорошо», — цитируют Прохина «Известия».

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.

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