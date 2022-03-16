Данила Прохин рассказал, как «Сочи» добирался поездом на матч с «Ростовом»

Защитник «Сочи» Данила Прохин поделился мнением о поездке на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).



«Да в целом нормально доехали. Мы успели выспаться. Была тяжёлая игра, в которой «Ростов» хорошо выглядел. Но мы дожали соперника. Можно сказать, что заслуженно победили.



Понятно, что это непривычно. Мы всегда летали на самолётах. Но хорошо, что поехали за два дня до матча. Успели выспаться и на игру уже вышли в хорошей форме.



Все команды находятся в равных условиях. Всем в случае чего тяжело будет добираться», — цитируют Прохина «Известия».



«Сочи», набрав 38 очков, остаётся на четвёртом месте в таблице. Сочинцы упустили шанс вернуть себе третью строчку, на которой теперь располагается ЦСКА (39).