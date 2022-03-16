Слуцкий — о судействе в матче с «Ростовом»: да здравствует наш суд, самый гуманный в мире
Поделиться
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил подборку спорных судейских решений, вынесенных в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).
Напомним, после игры Слуцкий резко раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Виталием Мешковым. Позже стало известно, что «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче с «Ростовом».
«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» — написал Слуцкий на своей странице в «Инстаграме».
Казанский «Рубин» в 21 матче набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (45).
Комментарии
- 16 марта 2022
-
14:18
-
14:10
-
13:53
-
13:51
-
13:33
-
13:30
-
13:27
-
13:08
-
13:07
-
12:49
-
12:47
-
12:31
-
12:17
-
12:04
-
11:58
-
11:40
-
11:22
-
11:13
-
11:03
-
11:01
-
10:43
-
10:40
-
10:22
-
10:20
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:32
-
09:17
-
09:07
-
09:00
-
04:14
-
03:43
-
03:28
-
03:15
Партнерский контент