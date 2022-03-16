Слуцкий — о судействе в матче с «Ростовом»: да здравствует наш суд, самый гуманный в мире

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил подборку спорных судейских решений, вынесенных в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).



Напомним, после игры Слуцкий резко раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Виталием Мешковым. Позже стало известно, что «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче с «Ростовом».



«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» — написал Слуцкий на своей странице в «Инстаграме».



Казанский «Рубин» в 21 матче набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (45).

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