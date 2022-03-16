Комментарий Слуцкого в отношении судьи Мешкова рассмотрят в комитете по этике РФС

Комментарий главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в отношении судьи Виталия Мешкова, который обслуживал матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», рассмотрят в комитете по этике РФС.
«16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
Поведение тренера будет рассмотрено на ближайшем заседании, дата которого будет опубликована позднее», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
Напомним, после игры Слуцкий резко раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Виталием Мешковым. Позже стало известно, что «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче с «Ростовом».
- 16 марта 2022
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