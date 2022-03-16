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КДК РФС дисквалифицировал Лисаковича на два матча РПЛ

КДК РФС дисквалифицировал Лисаковича на два матча РПЛ
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие санкции были применены к нападающему «Рубина» Виталию Лисаковичу за удаление в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«Рассмотрели удаление Лисаковича за грубую игру в матче с «Ростовом». В заседании принял участие сам Лисакович, объяснил свои действия в данном эпизоде, просмотрели видео. Наказание: дисквалифицировать Лисаковича на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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