КДК РФС дисквалифицировал Лисаковича на два матча РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие санкции были применены к нападающему «Рубина» Виталию Лисаковичу за удаление в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).



«Рассмотрели удаление Лисаковича за грубую игру в матче с «Ростовом». В заседании принял участие сам Лисакович, объяснил свои действия в данном эпизоде, просмотрели видео. Наказание: дисквалифицировать Лисаковича на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 2:1.