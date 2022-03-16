КДК РФС оштрафовал «Локомотив», «Химки» и «Ахмат» по итогам матчей 21-го тура РПЛ
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах подмосковных «Химок», московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» по итогам матчей 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Подмосковные «Химки» в матче с «Сочи» получили шесть жёлтых карточек. За это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.
«Локомотив» оштрафован на 70 тысяч рублей за выкрики болельщиками оскорбительных выражений. А также клубу запрещён допуск фанатов на сектора 2, 3, 4 нижнего яруса южной трибуны. Это наказание условно.
«Ахмат» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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