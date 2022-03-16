КДК РФС оштрафовал «Локомотив», «Химки» и «Ахмат» по итогам матчей 21-го тура РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах подмосковных «Химок», московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» по итогам матчей 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Подмосковные «Химки» в матче с «Сочи» получили шесть жёлтых карточек. За это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.



«Локомотив» оштрафован на 70 тысяч рублей за выкрики болельщиками оскорбительных выражений. А также клубу запрещён допуск фанатов на сектора 2, 3, 4 нижнего яруса южной трибуны. Это наказание условно.



«Ахмат» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.