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Заммер — о предложении «Манчестер Сити» Холанду: у меня был приступ. Жена смогла откачать

Заммер — о предложении «Манчестер Сити» Холанду: у меня был приступ. Жена смогла откачать
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Бывший защитник сборной Германии Маттиас Заммер, выступающий в роли консультанта дортмундской «Боруссии», признался, что был поражён суммой, которую «Манчестер Сити» предложил норвежскому нападающему «шмелей» Эрлингу Холанду в случае трансфера.

«Знаю, что «Манчестер Сити» претендует на Холанда. Это хорошо известно. Но у меня был приступ, когда я увидел сумму. Жена смогла меня откачать. Я вряд ли сумею досчитать до такой суммы», — приводит слова Заммера WAZ со ссылкой на Amazon Prime Video.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил норвежскому форварду зарплату в € 600 тыс. в неделю. Если Холанд решит перейти в стан «горожан», он станет самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.

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