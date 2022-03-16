Карраскаль: Колумбия — это не только Эскобар. Она известна спортсменами и певцами

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своей родине – Колумбии.



«Могу сказать, что в то время я был очень маленький и видел это всё только в кино. Люди знают Эскобара и Колумбию только со стороны документальных фильмов и сериалов. Но Колумбия — это не только Эскобар. Это великолепная страна, которая известна своими великолепными спортсменами и певцами, а также хорошей культурой. Колумбия — это намного больше чем неприятная история Пабло Эскобара, которую мы все знаем исключительно по фильмам», — сказал Карраскаль в интервью пресс-службе ЦСКА.



Напомним, ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт». Хорхе провёл за аргентинский гранд 81 матч во всех турнирах, отметившись девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком «Ривер Плейт» в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн.

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