Венгер: Мбаппе похож на Пеле и опережает Холанда

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.



«Когда я впервые увидел Мбаппе, я сказал, что он похож на Пеле. Все думали, что я немного сошёл с ума, но он достиг этого уровня. В плане техники Мбаппе немного опережает Холанда. У него есть фантазия, а не только скорость. У него есть интеллект, мастерство, отличная скорость. Килиан умеет быстро анализировать игру. Он свободен духом, он исключителен», — приводит слова Венгера beIN Sports.



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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