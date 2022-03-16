Алексей Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч Лиги Европы с «Байером»
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«Аталанта» опубликовала заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с леверкузенским «Байером». Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в список футболистов итальянской команды, которые отправятся на эту встречу.
Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Муссо, Толои, Мехле, Паломино, Пеццелла, Демирал, Джимсити, Хатебур, Скальвини, Дзаппакоста, Копмейнерс, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Пашалич, Муриэль, Бога, Михэйлэ.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Байер» — «Аталанта» состоится завтра, 17 марта, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Начало встречи — в 20:45 мск. Первая игра завершилась победой «Аталанты» со счётом 3:2.
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