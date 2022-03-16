«Ювентус» — «Вильярреал»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Вильярреал». Игра состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал».
Игру обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Помогать ему будут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери – Павел Рачковски.
В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе F. «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы H.
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