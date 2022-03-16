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Дидье Ламкель тренируется вместе с «Метцем»

Дидье Ламкель тренируется вместе с «Метцем»
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Нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе в ближайшее время может стать игроком «Метца». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство команды ждёт решения Лиги 1 для дозаявки игрока. Сейчас футболист находится в расположении «Метца» и начал тренировки с основным составом. Ранее сообщалось, что форвард находится в Бельгии, в расположении «Антверпена», которому он принадлежит.

Ранее ФИФА приняла решение разрешить иностранцам прервать контракты с российскими клубами из-за политической ситуации. Они могут перейти в иностранные клубы и выступать за них до окончания сезона. Потом они должны будут вернуться в российские клубы. При этом неизвестно, будут ли какие-то санкции к игрокам, если они откажутся это сделать.

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