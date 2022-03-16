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Бундеслига запретила переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию»

Бундеслига запретила переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию»
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Переход защитника «Ростова» Бартоломеу Баштуша в немецкую «Арминию» сорвался, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, анголец уже договорился с «Арминией» о двухмесячном контракте, однако Бундеслига отказалась заявлять футболиста вне регистрационного периода. Отмечается, что руководство Немецкого футбольного союза не видит необходимости в открытии заявочного окна.

Напомним, на прошлой неделе 30-летний защитник приостановил контракт с «Ростовом». В нынешнем розыгрыше чемпионата России Баштуш принял участие в 14 матчах, в которых забил гол и отдал результативную передачу.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022. Такая санкция в отношении российского футбола была принята из-за военной спецоперации, которую РФ проводит на территории Украины.

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Источник: «Ростов» приостанавливает контракты с пятью легионерами
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