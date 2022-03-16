Бундеслига запретила переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию»

Переход защитника «Ростова» Бартоломеу Баштуша в немецкую «Арминию» сорвался, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, анголец уже договорился с «Арминией» о двухмесячном контракте, однако Бундеслига отказалась заявлять футболиста вне регистрационного периода. Отмечается, что руководство Немецкого футбольного союза не видит необходимости в открытии заявочного окна.
Напомним, на прошлой неделе 30-летний защитник приостановил контракт с «Ростовом». В нынешнем розыгрыше чемпионата России Баштуш принял участие в 14 матчах, в которых забил гол и отдал результативную передачу.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022. Такая санкция в отношении российского футбола была принята из-за военной спецоперации, которую РФ проводит на территории Украины.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 16 марта 2022
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:25
-
17:24
-
16:54
-
16:53
-
16:34
-
16:19
-
16:09
-
15:56
-
15:49
-
15:24
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:39
-
14:23
-
14:18
-
14:10
-
13:53
-
13:51
-
13:33
-
13:30
-
13:27
-
13:08